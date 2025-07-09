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- Шоу-бизнес
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Без бюстгальтера и в кружевном платье: венесуэльская актриса в откровенном аутфите позировала на премьере "Супермена"
Мария Габриэла де Фария надела на кинособытие провокационный наряд.
Венесуэльская актриса Мария Габриэла де Фария посетила лос-анджелесскую премьеру супергеройского экшна «Супермен», в котором она снялась.
На красную дорожку красавица вышла в смелом образе. На ней было черное кружевное платье, расшитое пайетками в виде анималистического принта.
Наряд имел высокую горловину, которая сзади переходила в шлейф, и высокий разрез, позволивший ей продемонстрировать стройные ноги. Под платьем не было бюстгальтера, что придало его аутфиту провокационности.
Мария Габриэла дополнила лук черными кожаными туфлями на шпильках. Актриса заплела волосы в косу, сделала макияж с темно-бежевой помадой и молочный маникюр. Уши она украсила серьгами-полосками с бриллиантами, а руки - кольцами с камнями.
О фильме:
Новый «Супермен» – это первый фильм обновленной киновселенной DC от режиссера Джеймса Ганна. Это история о молодом Кларке Кенте, который пытается сбалансировать свою двойную жизнь — журналиста и супергероя. Преисполненный веры в добро человечества, он сталкивается с самым могущественным врагом - Лексом Лютором (Николас Холт), который не остановится ни перед чем, чтобы уничтожить символ надежды.
В украинский прокат фильм «Супермен» выходит 10 июля.