Без бюстгальтера и в кружевном платье: венесуэльская актриса в откровенном аутфите позировала на премьере "Супермена"

Мария Габриэла де Фария / © Associated Press

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Венесуэльская актриса Мария Габриэла де Фария посетила лос-анджелесскую премьеру супергеройского экшна «Супермен», в котором она снялась.

На красную дорожку красавица вышла в смелом образе. На ней было черное кружевное платье, расшитое пайетками в виде анималистического принта.

Мария Габриэла де Фария / © Associated Press

Наряд имел высокую горловину, которая сзади переходила в шлейф, и высокий разрез, позволивший ей продемонстрировать стройные ноги. Под платьем не было бюстгальтера, что придало его аутфиту провокационности.

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Мария Габриэла де Фария / © Associated Press

Мария Габриэла дополнила лук черными кожаными туфлями на шпильках. Актриса заплела волосы в косу, сделала макияж с темно-бежевой помадой и молочный маникюр. Уши она украсила серьгами-полосками с бриллиантами, а руки - кольцами с камнями.

Мария Габриэла де Фария / © Associated Press

О фильме:

Новый «Супермен» – это первый фильм обновленной киновселенной DC от режиссера Джеймса Ганна. Это история о молодом Кларке Кенте, который пытается сбалансировать свою двойную жизнь — журналиста и супергероя. Преисполненный веры в добро человечества, он сталкивается с самым могущественным врагом - Лексом Лютором (Николас Холт), который не остановится ни перед чем, чтобы уничтожить символ надежды.

В украинский прокат фильм «Супермен» выходит 10 июля.

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