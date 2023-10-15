Без бюстгальтера и в платье-сетке: бьюти-блогер в откровенном луке сходила на ивент

Карли Байбел вышла в свет в соблазнительном наряде.
Бьюти-блогер Карли Байбел попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда она шла на свадебное шоу Bronx and Banco.
Для своего появления на ивенте красавица выбрала смелый аутфит. На ней было длинное золотистое платье-сетка с капюшоном и откровенным декольте.
Под этот наряд Карли одела только бежевое белье с высокой посадкой, а соски скрыла нюдовыми наклейками. Талию она подчеркнула питоновым поясом и надела бежевые босоножки на платформе.
Бейбел уложила волосы в локоны и сделала макияж с темно-бежевой помадой и пышными ресницами. Бежевый маникюр и синий педикюр завершили откровенный лук блогера.
Читайте также:
- Без бюстгальтера: британская певица в прозрачном кэтсьюте появилась на красной дорожке
- Трансгендерная звезда TikTok в прозрачном платье блеснула трусами и неряшливым маникюром на светской церемонии.
- С полоской на груди и в юбке с разрезом до бедра: экс-"ангел" Victoria's Secret похвасталась идеальной фигурой