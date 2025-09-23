- Дата публикации
- Категория
- Шоу-бизнес
- 103
- 1 мин
Без бюстгальтера и в полосатых штанах: новый осенний лук Аманды Холден
53-летняя британская радиоведущая не любит носить белье.
Аманда Холден уже традиционно попала в объективы папарацци в Лондоне, когда вышла из студии Global Radio, где она ведет утреннее шоу на Heart Breakfast.
Знаменитость продемонстрировала новый осенний аутфит. Блондинка была одета в белую водолазку в рубчик, под которой не было бюстгальтера.
Верх она скомбинировала с серыми полосатыми брюками-палаццо с баской и стрелками. Обута радиоведущая была в серые замшевые туфли-лодочки. В руке Холден несла сумку из крокодиловой кожи.
Аутфит Аманда дополнила массивными очками в золотой оправе, лаконичными серьгами, золотыми браслетами и кольцами. Она сделала укладку с мягкими локонами, макияж с помадой цвета пыльной розы и молочный маникюр.
Напомним, в прошлый раз Аманда Холден надела прозрачную блузку и кожаные кюлоты.