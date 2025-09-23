ТСН в социальных сетях

Без бюстгальтера и в полосатых штанах: новый осенний лук Аманды Холден

53-летняя британская радиоведущая не любит носить белье.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Аманда Холден

Аманда Холден / © Getty Images

Аманда Холден уже традиционно попала в объективы папарацци в Лондоне, когда вышла из студии Global Radio, где она ведет утреннее шоу на Heart Breakfast.

Знаменитость продемонстрировала новый осенний аутфит. Блондинка была одета в белую водолазку в рубчик, под которой не было бюстгальтера.

Аманда Холден / © Getty Images

Аманда Холден / © Getty Images

Верх она скомбинировала с серыми полосатыми брюками-палаццо с баской и стрелками. Обута радиоведущая была в серые замшевые туфли-лодочки. В руке Холден несла сумку из крокодиловой кожи.

Аутфит Аманда дополнила массивными очками в золотой оправе, лаконичными серьгами, золотыми браслетами и кольцами. Она сделала укладку с мягкими локонами, макияж с помадой цвета пыльной розы и молочный маникюр.

Напомним, в прошлый раз Аманда Холден надела прозрачную блузку и кожаные кюлоты.

