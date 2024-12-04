Без бюстгальтера и в прозрачном корсете: экс-Alyosha Елена Тополя произвела фурор смелым образом на музыкальной премии

Артистка продемонстрировала на музыкальном событии сразу два смелых и эффектных лука.
Елена Тополя, ранее выступавшая под псевдонимом Alyosha, произвела настоящий фурор своим смелым аутфитом, в котором она появилась на сцене музыкальной премии MUZVAR AWARDS 2024 во дворце "Украина".
Певица надела роскошный прозрачный корсет на шнуровке со стразами, украшенный золотыми камнями, который специально для нее создала Ketrin Aleksa. Под ним на Елене не было бюстгальтера и это выглядело очень сексуально и соблазнительно.
Верх Тополя скомбинировала с черной шелковой юбкой макси и черными туфлями.
На ивенте артистка показала еще один красивый лук. Она позировала перед фотокамерами в "голом" белом кружевном платье, сверху которого надела белую шубку из эко-меха. Обута певица была в белые остроносые туфли на шпильках.
У Елены была красивая прическа с локонами, вечерний макияж и красный маникюр.
В этот вечер звезда дополнила свои образы золотистыми серьгами в виде цветка, а также длинными серьгами-люстрами с камнями.
На премии Елену сопровождал ее коллега Vlad Darwin. Вместе они вышли на сцену во время церемонии, чтобы вручить награду одному из номинантов.
Напомним, певица SWOIIA продемонстрировала на премии соблазнительный образ в черном платье с высоким разрезом и металлическим бра.
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