Без бюстгальтера и в прозрачном корсете: экс-Alyosha Елена Тополя произвела фурор смелым образом на музыкальной премии

Артистка продемонстрировала на музыкальном событии сразу два смелых и эффектных лука.

Елена Тополя, ранее выступавшая под псевдонимом Alyosha, произвела настоящий фурор своим смелым аутфитом, в котором она появилась на сцене музыкальной премии MUZVAR AWARDS 2024 во дворце "Украина".

Vlad Darwin и Елена Тополя/Фото Татьяна Стрела

Певица надела роскошный прозрачный корсет на шнуровке со стразами, украшенный золотыми камнями, который специально для нее создала Ketrin Aleksa. Под ним на Елене не было бюстгальтера и это выглядело очень сексуально и соблазнительно.

Vlad Darwin и Елена Тополя/Фото Татьяна Стрела

Верх Тополя скомбинировала с черной шелковой юбкой макси и черными туфлями.

Елена Тополя и Vlad Darwin/Фото Татьяна Стрела

На ивенте артистка показала еще один красивый лук. Она позировала перед фотокамерами в "голом" белом кружевном платье, сверху которого надела белую шубку из эко-меха. Обута певица была в белые остроносые туфли на шпильках.

Елена Тополя/Фото Татьяна Стрела

У Елены была красивая прическа с локонами, вечерний макияж и красный маникюр.

Елена Тополя и Vlad Darwin/Фото Татьяна Стрела

В этот вечер звезда дополнила свои образы золотистыми серьгами в виде цветка, а также длинными серьгами-люстрами с камнями.

Елена Тополя/Фото Татьяна Стрела

На премии Елену сопровождал ее коллега Vlad Darwin. Вместе они вышли на сцену во время церемонии, чтобы вручить награду одному из номинантов.

Елена Тополя и Vlad Darwin/Фото Татьяна Стрела

Напомним, певица SWOIIA продемонстрировала на премии соблазнительный образ в черном платье с высоким разрезом и металлическим бра.

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