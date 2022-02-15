Без бюстгальтера и в прозрачном мини: колумбийская певица в откровенном образе сходила на вечеринку

31-летняя Karol G в провокационном "голом" наряде повеселилась на пати и сверкнула пышным декольте.
Колумбийская исполнительница Karol G, песни которой вы точно слышали, попала в объективы папарацци возле ночного клуба в Лос-Анджелесе, куда она пришла на вечеринку.
Для пати красотка выбрала провокационный аутфит. На ней было короткое платье-сетка, расшитое стразами. Под ним были черные стринги и отсутствовал бюстгальтер, поэтому Karol G сверкала своим пышным бюстом, который прикрывала длинными бирюзовыми волосами.
Поверх платья певица надела черную кожаную куртку оверсайз. Наряд девушка дополнила черными ботильонами и красной сумочкой из крокодиловой кожи.
На лицо Karol G надела черные очки, губы накрасила красной помадой и сделала длинный маникюр с декором. Получилось эффектно и провокационно.
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