Без бюстгальтера и в прозрачном мини: колумбийская певица в откровенном образе сходила на вечеринку

Без бюстгальтера и в прозрачном мини: колумбийская певица в откровенном образе сходила на вечеринку

31-летняя Karol G в провокационном "голом" наряде повеселилась на пати и сверкнула пышным декольте.

Колумбийская исполнительница Karol G, песни которой вы точно слышали, попала в объективы папарацци возле ночного клуба в Лос-Анджелесе, куда она пришла на вечеринку.

Для пати красотка выбрала провокационный аутфит. На ней было короткое платье-сетка, расшитое стразами. Под ним были черные стринги и отсутствовал бюстгальтер, поэтому Karol G сверкала своим пышным бюстом, который прикрывала длинными бирюзовыми волосами.

Karol G / Getty Images

Поверх платья певица надела черную кожаную куртку оверсайз. Наряд девушка дополнила черными ботильонами и красной сумочкой из крокодиловой кожи.

На лицо Karol G надела черные очки, губы накрасила красной помадой и сделала длинный маникюр с декором. Получилось эффектно и провокационно.

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