Без бюстгальтера и в прозрачном платье: американская певица сверкнула сосками на вечеринке

Чтобы быть в центре внимания мероприятия, звезды выбирают откровенные луки.
Американская певица Кэролайн Полачек посетила вечеринку The Serpentine Summer Party 2023 в Лондоне. Девушка привлекла внимание своим провокационным луком.
Артистка предстала перед фотокамерами в прозрачном платье миди, под которым білии только черные трусы. Поскольку бюстгальтер отсутствовал, Кэролайн уверенно сверкала перед собравшимися своими сосками. Она также продемонстрировала пирсинг в пупке.
Лук Полачек дополнил черными кожаными сапогами и черной сумкой. Она сделала укладку с легкими локонами, едва заметный макияж и украсила руки серебряными браслетами и кольцами.
Напомним, без бюстгальтера и в обтягивающем платье-сетке с халтером, усыпанном стразами, недавно появилась на удилищах Лос-Анджелеса американская звезда TikTok и певица Лорен Грей.
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