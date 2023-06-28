Без бюстгальтера и в прозрачном платье: американская певица сверкнула сосками на вечеринке

Чтобы быть в центре внимания мероприятия, звезды выбирают откровенные луки.

Американская певица Кэролайн Полачек посетила вечеринку The Serpentine Summer Party 2023 в Лондоне. Девушка привлекла внимание своим провокационным луком.

Артистка предстала перед фотокамерами в прозрачном платье миди, под которым білии только черные трусы. Поскольку бюстгальтер отсутствовал, Кэролайн уверенно сверкала перед собравшимися своими сосками. Она также продемонстрировала пирсинг в пупке.

Кэролайн Полачек / Фото: Getty Images

Лук Полачек дополнил черными кожаными сапогами и черной сумкой. Она сделала укладку с легкими локонами, едва заметный макияж и украсила руки серебряными браслетами и кольцами.

Напомним, без бюстгальтера и в обтягивающем платье-сетке с халтером, усыпанном стразами, недавно появилась на удилищах Лос-Анджелеса американская звезда TikTok и певица Лорен Грей.

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