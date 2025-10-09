- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 121
- Время на прочтение
- 1 мин
Без бюстгальтера и в прозрачном платье: Миа Гот в откровенном образе позировала на премьере фильма
31-летняя британская актриса в готическом аутфите презентовала ленту, в которой сыграла.
Миа Гот посетила премьеру фильма "Франкенштейн", которая состоялась в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе. Это адаптация классического романа Мэри Шелли 1818 года, в которой она сыграла.
На ивенте звезда появилась в смелом аутфите. Гот была одета в черное прозрачное кружевное мини-платье свободного силуэта из дебютной коллекции весна-лето 2026 Джонатана Андерсона для бренда Dior.
Наряд был также украшен цветочными аппликациями и имел небольшую черную накидку с завязками-бантом. Под него Миа надела только черные трусы.
Лук Гот дополнила черными сатиновыми босоножками. Она сделала прическу "Мальвинка", макияж с черными стрелками и нюдовый маникюр. Уши актриса украсила серьгами-цветами с камнями от Tiffany & Co., а на руке красовалось кольцо из этого же комплекта.
Напомним, Миа Гот на Венецианском кинофестивале сияла в вечернем шелковом черном платье по фигуре от бренда Christian Dior.