Без бюстгальтера и в прозрачном платье: Миа Гот в откровенном образе позировала на премьере фильма

Миа Гот / © Associated Press

Реклама

Миа Гот посетила премьеру фильма "Франкенштейн", которая состоялась в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе. Это адаптация классического романа Мэри Шелли 1818 года, в которой она сыграла.

На ивенте звезда появилась в смелом аутфите. Гот была одета в черное прозрачное кружевное мини-платье свободного силуэта из дебютной коллекции весна-лето 2026 Джонатана Андерсона для бренда Dior.

Миа Гот / © Associated Press

Наряд был также украшен цветочными аппликациями и имел небольшую черную накидку с завязками-бантом. Под него Миа надела только черные трусы.

Реклама

Миа Гот / © Associated Press

Лук Гот дополнила черными сатиновыми босоножками. Она сделала прическу "Мальвинка", макияж с черными стрелками и нюдовый маникюр. Уши актриса украсила серьгами-цветами с камнями от Tiffany & Co., а на руке красовалось кольцо из этого же комплекта.

Миа Гот / © Associated Press

Напомним, Миа Гот на Венецианском кинофестивале сияла в вечернем шелковом черном платье по фигуре от бренда Christian Dior.