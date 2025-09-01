Без бюстгальтера и в прозрачном платье: трансгендерная актриса в смелом образе позировала на фотоколле в Венеции

Индия Мур / © Associated Press

Трансгендерная американская актриса и модель Индия Мур, которая известна по роли Эйнджел Евангелисты в сериале "Поза", в рамках Венецианского кинофестиваля приняла участие в фотоколле комедийно-драматического фильма-антологии сценариста и режиссера Джима Джармуша - "Отец, мать, сестра, брат", в котором она сыграла.

Индия Мур / © Associated Press

На ивенте знаменитость предстала в смелом луке, в котором выглядела красиво и стройно. На Индии было трикотажное платье по фигуре шоколадного оттенка в рубчик из коллекции прет-а-порте весна-лето 2023 бренда Saint Laurent.

Наряд имел высокую горловину и длинные рукава. А еще он просвечивался, что добавило ее образу пикантности. Под платье она надела трусы в тон и была без бюстгальтера.

Индия Мур / © Associated Press

Мур дополнила аутфит коричневыми остроносыми туфлями, объемной прической с кудрями, макияжем с акцентом на красной помаде и нюдово-золотым маникюром. Уши она украсила золотыми серьгами, а на руке был широкий золотой браслет.

Индия Мур / © Associated Press

Напомним, Индия Мур на презентации коллаборации Ким Кардашьян Skims х Swarovski в Нью-Йорке пришла в "голом" платье макси в сетку, украшенном кристаллами.