Без бюстгальтера и в прозрачном платье: возлюбленная Брэда Питта привлекла внимание смелым луком на Неделе моды

Инес де Рамон / © Getty Images

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Возлюбленная голливудского актера Брэда Питта — Инес де Рамон— посетила показ Chloé, который состоялся в рамках Парижской недели моды.

Красавица сразу же привлекла внимание в романтичном длинном платье нежного васильково-голубого оттенка от Chloé. Наряд имел открытые плечи, эластичный лиф с драпировкой и длинные объемные рукава.

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Инес де Рамон / © Getty Images

Платье было сшито из полупрозрачного шелкового муслина и украшено многочисленными оборками. Рюши украшали верхний край лифа, линию под грудью и многоярусный подол.

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Под наряд Инес не надела бюстгальтер, поэтому образ получился довольно откровенным. Сквозь прозрачную ткань также были видны плотные темные колготки.

У де Рамон была прическа с локонами, макияж с розовыми румянами и нюдовый маникюр.

Напомним, ранее папарацци сфотографировали Инес де Рамон и Брэда Питта в Испании.

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