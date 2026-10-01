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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Без бюстгальтера и в прозрачном платье: возлюбленная Брэда Питта привлекла внимание смелым луком на Неделе моды

Инес де Рамон выбрала для модного мероприятия смелый наряд нежного голубого оттенка, которое почти не скрывало ее фигуру.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Инес де Рамон

Инес де Рамон / © Getty Images

Возлюбленная голливудского актера Брэда Питта — Инес де Рамон— посетила показ Chloé, который состоялся в рамках Парижской недели моды.

Красавица сразу же привлекла внимание в романтичном длинном платье нежного васильково-голубого оттенка от Chloé. Наряд имел открытые плечи, эластичный лиф с драпировкой и длинные объемные рукава.

Инес де Рамон / © Getty Images

Инес де Рамон / © Getty Images

Платье было сшито из полупрозрачного шелкового муслина и украшено многочисленными оборками. Рюши украшали верхний край лифа, линию под грудью и многоярусный подол.

Под наряд Инес не надела бюстгальтер, поэтому образ получился довольно откровенным. Сквозь прозрачную ткань также были видны плотные темные колготки.

У де Рамон была прическа с локонами, макияж с розовыми румянами и нюдовый маникюр.

Напомним, ранее папарацци сфотографировали Инес де Рамон и Брэда Питта в Испании.

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