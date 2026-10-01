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- Шоу-бизнес
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Без бюстгальтера и в прозрачном платье: возлюбленная Брэда Питта привлекла внимание смелым луком на Неделе моды
Инес де Рамон выбрала для модного мероприятия смелый наряд нежного голубого оттенка, которое почти не скрывало ее фигуру.
Возлюбленная голливудского актера Брэда Питта — Инес де Рамон— посетила показ Chloé, который состоялся в рамках Парижской недели моды.
Красавица сразу же привлекла внимание в романтичном длинном платье нежного васильково-голубого оттенка от Chloé. Наряд имел открытые плечи, эластичный лиф с драпировкой и длинные объемные рукава.
Платье было сшито из полупрозрачного шелкового муслина и украшено многочисленными оборками. Рюши украшали верхний край лифа, линию под грудью и многоярусный подол.
Под наряд Инес не надела бюстгальтер, поэтому образ получился довольно откровенным. Сквозь прозрачную ткань также были видны плотные темные колготки.
У де Рамон была прическа с локонами, макияж с розовыми румянами и нюдовый маникюр.
Напомним, ранее папарацци сфотографировали Инес де Рамон и Брэда Питта в Испании.