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Без бюстгальтера и в прозрачном платье: звезда фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица" блеснула пышным бюстом на премии

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
2154
Время на прочтение
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Без бюстгальтера и в прозрачном платье: звезда фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица" блеснула пышным бюстом на премии

Жанель Моне / Фото: Associated Press

Жанель Моне привлекла внимание провокационным луком.

Американская актриса и певица Жанель Моне посетила состоявшуюся в Лос-Анджелесе церемонию награждения премии Critics Choice Awards.

Артистка выбрала для своего выхода откровенный аутфит. На ней было черное прозрачное платье от бренда Vera Wang с американской проймой, вырезами на бедрах и шлейфом.

Жанель Моне / © Associated Press
Жанель Моне / Фото: Associated Press

Под нарядом отсутствовал бюстгальтер, поэтому Жанель без комплексов светила пышной грудью. Хорошо, что звезда надела стринги и оставила хоть какую-то интригу.

Жанель Моне / © Associated Press
Жанель Моне / Фото: Associated Press

Образ Моне дополнила черными босоножками на каблуке, прической с плетением и лаконичными серьгами-каффами. Певица сделала черно-белый маникюр, а в макияже сделала акцент на черных стрелках.

Жанель Моне / © Associated Press
Жанель Моне / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
2154
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