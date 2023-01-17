Без бюстгальтера и в прозрачном платье: звезда фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица" блеснула пышным бюстом на премии

Жанель Моне привлекла внимание провокационным луком.
Американская актриса и певица Жанель Моне посетила состоявшуюся в Лос-Анджелесе церемонию награждения премии Critics Choice Awards.
Артистка выбрала для своего выхода откровенный аутфит. На ней было черное прозрачное платье от бренда Vera Wang с американской проймой, вырезами на бедрах и шлейфом.
Под нарядом отсутствовал бюстгальтер, поэтому Жанель без комплексов светила пышной грудью. Хорошо, что звезда надела стринги и оставила хоть какую-то интригу.
Образ Моне дополнила черными босоножками на каблуке, прической с плетением и лаконичными серьгами-каффами. Певица сделала черно-белый маникюр, а в макияже сделала акцент на черных стрелках.
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