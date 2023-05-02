Без бюстгальтера и в прозрачном платье: звезда сериала "Удивительная миссис Мейзел" в смелом образе появилась на модном ивенте

32-летняя Рэйчел Броснахэн в откровенном образе в стиле готического глэма сияла на Met Gala в Нью-Йорке.
В Нью-Йорке состоялся Бал Института костюма музея Метрополитен. Met Gala в этом году был посвящен творчеству легендарного дизайнера Карла Лагерфельда.
Самый смелый образ для ковровой дорожки выбрала звезда сериала "Удивительная миссис Мейзел" — Рэйчел Броснахэн.
Актриса предстала перед фотокамерами в сексуальном черном платье по фигуре от бренда Sergio Hudson, верхняя часть которого была полностью прозрачна. Под нарядом в сетку на Рэйчел не было бюстгальтера, поэтому ее пышную обнаженную грудь прикрыла россыпь из стразов.
Прозрачные рукава со стразами были обрезаны на кончиках пальцев. Как известно, усопший Карл Лагерфельд обожал носить роскошные перчатки.
На плечи звезда накинула черное пальто со шлейфом. Она собрала волосы в гладкий пучок, сделала макияж смоки-айс, черный маникюр, украсила руки бриллиантовыми кольцами, а уши – золотисто-серебряными серьгами-каффами.
"Мой образ немного отличается от миссис Мейзел. Серхио вдохновлялся Карлом в течение длительного времени… Он прислал несколько эталонных изображений из шоу 90-х, которое Карл сделал для Chloe, много черной сетки. Первым он освободил соски, и мы вернулись в черную сетку, немного готического глэма в честь 90-х. Это, наконец, праздник искусства и искусства через дизайн", — рассказала в интервью Extra TV Броснахэн о своем наряде.
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