Без бюстгальтера и в прозрачном платье: звезда сериала "Удивительная миссис Мейзел" в смелом образе появилась на модном ивенте

32-летняя Рэйчел Броснахэн в откровенном образе в стиле готического глэма сияла на Met Gala в Нью-Йорке.

В Нью-Йорке состоялся Бал Института костюма музея Метрополитен. Met Gala в этом году был посвящен творчеству легендарного дизайнера Карла Лагерфельда.

Самый смелый образ для ковровой дорожки выбрала звезда сериала "Удивительная миссис Мейзел" — Рэйчел Броснахэн.

Рейчел Броснахэн / Фото: Associated Press

Актриса предстала перед фотокамерами в сексуальном черном платье по фигуре от бренда Sergio Hudson, верхняя часть которого была полностью прозрачна. Под нарядом в сетку на Рэйчел не было бюстгальтера, поэтому ее пышную обнаженную грудь прикрыла россыпь из стразов.

Рейчел Броснахэн / Фото: Associated Press

Прозрачные рукава со стразами были обрезаны на кончиках пальцев. Как известно, усопший Карл Лагерфельд обожал носить роскошные перчатки.

Рейчел Броснахэн / Фото: Associated Press

На плечи звезда накинула черное пальто со шлейфом. Она собрала волосы в гладкий пучок, сделала макияж смоки-айс, черный маникюр, украсила руки бриллиантовыми кольцами, а уши – золотисто-серебряными серьгами-каффами.

Рейчел Броснахэн / Фото: Associated Press

"Мой образ немного отличается от миссис Мейзел. Серхио вдохновлялся Карлом в течение длительного времени… Он прислал несколько эталонных изображений из шоу 90-х, которое Карл сделал для Chloe, много черной сетки. Первым он освободил соски, и мы вернулись в черную сетку, немного готического глэма в честь 90-х. Это, наконец, праздник искусства и искусства через дизайн", — рассказала в интервью Extra TV Броснахэн о своем наряде.

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