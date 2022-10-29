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Без бюстгальтера и в стрингах: Деми Роуз похвасталась сексуальными ягодицами

Без бюстгальтера и в стрингах: Деми Роуз похвасталась сексуальными ягодицами

Дата публикации
Просмотры
221
Время на прочтение
1 мин
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Без бюстгальтера и в стрингах: Деми Роуз похвасталась сексуальными ягодицами

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Модель продолжает соблазнять своих фолловеров горячими кадрами c отдыха в райском уголке планеты.

Деми Роуз порадовала подписчиков в Instagram новыми пикантными снимками с отдыха на Коста-Рике.

Красавица решила релакснуть в бассейне под открытым небом с прекрасным видом и заодно пофотографироваться там.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Перед объективом фотокамеры британская модель появилась без бюстгальтера. На ней были только бордовые стринги. Деми повернулась спиной и продемонстрировала свои пышные сексуальные ягодицы. Ох и обольстительница Деми.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Волосы, которые на днях Роуз выкрасила в рубиновый цвет, она накрутила в локоны и собрала сзади вверху. Соблазнительный получился образ для отдыха.

Напомним, в прошлый раз Деми похвасталась пышным бюстом в тыквенном бикини.

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Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
221
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