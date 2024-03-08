Без бюстгальтера и в юбке-шортах: звезда реалити продемонстрировала эффектный лук на улицах Лос-Анджелеса

Эмма Эрнан, как всегда, мини-нарядом подчеркнула свои стройные ноги.

В объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса попала звезда американского реалити-шоу Selling Sunset Эмма Эрнан.

Блондинка выглядела соблазнительно и эффектно. На ней был красный атласный топ с халтером, под которым не было бюстгальтера, поэтому сквозь тонкую ткань были заметны ее соски.

Верх Эмма скомбинировала с белой юбкой-шортами с тремя белыми пуговицами, которую называют еще скортом. Длина мини идеально подчеркнула ее стройные ноги.

Эмма Эрнан / Фото: Getty Images

Эрнан обула белые босоножки на высокой платформе и каблуках и дополнила образ белой сумкой с золотой цепочкой.

Девушка уложила волосы в локоны, сделала макияж с коричневой помадой, надела на лицо солнцезащитные очки, уши украсила серебряными серьгами-кольцами, а руки – браслетом, часами и кольцом с большим бриллиантом. Французский маникюр завершил лук красавицы.

Напомним, ранее Эмма Эрнан показала фото с отдыха, на котором она позировала в миниатюрном бикини и с котом.

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