- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 299
- Время на прочтение
- 1 мин
Без бюстгальтера и за руку с Томом Крузом: Пом Клементьефф в платье с глубоким вырезом позировала на красной дорожке
Актриса в смелом наряде от бренда Loewe появилась на Каннском кинофестивале.
Пом Клементьефф вместе со своими коллегами из восьмой части легендарной франшизы представила на Каннском кинофестивале шпионский боевик «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Показ прошел вне конкурса.
Актриса, несмотря на строгий дресс-код мероприятия, который запрещает приходить на красную дорожку в откровенных нарядах, решила выбрать для своего появления смелый лук. Пом предстала перед фотокамерами в нежно-лавандовом платье макси с американской проймой, струящейся вниз драпировкой и разрезом спереди на юбке из коллекции Loewe осень 2025 года.
Главным акцентом в ее аутфите был глубокий V-образный вырез. Поскольку под нарядом не было бюстгальтера, Клементьефф сверкала соблазнительной грудью — как спереди, так и по бокам.
А еще звезда продемонстрировала собравшимся свою почти полностью обнаженную спину.
Лук блондинка дополнила босоножками цвета металлик на высоких платформах и каблуках. Пом собрала волосы в гладкую прическу, сделала макияж с помадой ягодного оттенка и лавандовый маникюр. Актриса украсила уши длинными серебряными серьгами с камнями, а руки — кольцами с камнями.
Напомним, Пом Клементьефф на фотоколле появилась в асимметричном платье цвета овсянки, в котором она продемонстрировала стройные ноги.