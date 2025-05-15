Без бюстгальтера и за руку с Томом Крузом: Пом Клементьефф в платье с глубоким вырезом позировала на красной дорожке

Пом Клементьефф / © Associated Press

Реклама

Пом Клементьефф вместе со своими коллегами из восьмой части легендарной франшизы представила на Каннском кинофестивале шпионский боевик «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Показ прошел вне конкурса.

Пом Клементьефф с коллегами из фильма «Миссия невыполнима» / © Associated Press

Актриса, несмотря на строгий дресс-код мероприятия, который запрещает приходить на красную дорожку в откровенных нарядах, решила выбрать для своего появления смелый лук. Пом предстала перед фотокамерами в нежно-лавандовом платье макси с американской проймой, струящейся вниз драпировкой и разрезом спереди на юбке из коллекции Loewe осень 2025 года.

Пом Клементьефф с коллегами из фильма / © Associated Press

Главным акцентом в ее аутфите был глубокий V-образный вырез. Поскольку под нарядом не было бюстгальтера, Клементьефф сверкала соблазнительной грудью — как спереди, так и по бокам.

Реклама

Пом Клементьефф / © Associated Press

А еще звезда продемонстрировала собравшимся свою почти полностью обнаженную спину.

Пом Клементьефф / © Associated Press

Лук блондинка дополнила босоножками цвета металлик на высоких платформах и каблуках. Пом собрала волосы в гладкую прическу, сделала макияж с помадой ягодного оттенка и лавандовый маникюр. Актриса украсила уши длинными серебряными серьгами с камнями, а руки — кольцами с камнями.

Пом Клементьефф / © Associated Press

Пом Клементьефф с коллегами из фильма / © Associated Press

Напомним, Пом Клементьефф на фотоколле появилась в асимметричном платье цвета овсянки, в котором она продемонстрировала стройные ноги.