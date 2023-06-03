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Без бюстгальтера: игривая Зои Салдана топлес позировала перед зеркалом

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1551
Время на прочтение
1 мин
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Без бюстгальтера: игривая Зои Салдана топлес позировала перед зеркалом

Зои Салдана / Фото: Associated Press

44-летняя актриса с обнаженным верхом решила показать свою татуировку под грудью.

Зои Салдана опубликовала в Instagram пикантное видео. На нем актриса появилась в одних джинсах. Звезда топлес продемонстрировала татуировку под грудью, прикрывая ее руками, и сделала на камеру губы "уткой".

Зои Салдана/Скрин видео / ©
Зои Салдана/Скрин видео
Зои Салдана/Скрин видео / ©
Зои Салдана/Скрин видео

Позировала она в гримерной во время съемок одного из фильмов.

"Рабочая жизнь", – подписала она видео.

Напомним, Зои Салдана в платье в стиле Clowncore от Armani с глубоким декольте появилась на премьере третьей части фантастического фильма "Стражи Галактики".

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