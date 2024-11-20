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Без бюстгальтера: ирландская актриса пришла на церемонию в платье с прозрачным декольте

Без бюстгальтера: ирландская актриса пришла на церемонию в платье с прозрачным декольте

Ив Хьюсон / Фото: Associated Press

33-летняя Ив Хьюсон сверкнула пышным бюстом на ивенте.

В Лондоне состоялась церемония вручения наград GQ "Муж года", которую посетило много звездных красавиц. Наше внимание привлекла звезда мини-сериала "Идеальная пара" – ирландская актриса Ив Хьюсон, которая выбрала для своего появления откровенный аутфит.

На ней было черное платье от бренда Rodarte, которое состояло из шелковой юбки и кружевного прозрачного верха, украшенного аппликациями из черных паеток и рюшами. Наряд имел откровенное декольте, чеоез которое Ив сверкала пышной обнаженной грудью, ведь на ней не было бюстгальтера.

Ив Хьюсон / © Associated Press
Ив Хьюсон / Фото: Associated Press

Аутфит Хьюсон дополнила волнистой ретро-прической в стиле 20-х годов, макияжем с черными стрелками и красной помадой, а также блестящим бронзовым маникюром, который заметно вырос.

Ив Хьюсон / © Associated Press
Ив Хьюсон / Фото: Associated Press

В ушах у актрисы были лаконичные бриллиантовые серьги, на шее – золотая цепочка с бриллиантами и жемчужиной, а на руках – кольца.

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