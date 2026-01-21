Без бюстгальтера: ирландская телезвезда в лакированном жакете с откровенным декольте вышла в свет

Мойра Хиггинс / © Getty Images

Реклама

Ирландская телезвезда Мойра Хиггинс попала в объективы папарацци в Беттери-Парк-Сити, в Нью-Йорке.

Знаменитость привлекла к себе внимание своим эффектным образом с пикантным акцентом. На ней был черный кожаный лакированный костюм. Он состоял из длинной юбки с высоким разрезом сбоку и жакета с высоким воротником и откровенным декольте. На Мойре не было бюстгальтера, поэтому она сверкала своим красивым бюстом.

Мойра Хиггинс / © Getty Images

Аутфит телезвезда дополнила черными капроновыми колготами, черными туфлями с прозрачными вставками на шпильках и черной сумкой Hermès Birkin. У нее была аккуратная укладка и макияж с черными стрелками и бежевой помадой.