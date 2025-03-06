Без бюстгальтера: ирландская телезвезда в прозрачном платье блеснула обнаженной грудью на премии

Ирландская телезвезда Мойра Хиггинс посетила церемонию награждения премии Brit Awards 2025 в Лондоне.

Девушка привлекла к себе внимание откровенным аутфитом. На красную дорожку Хиггинс вышла в прозрачном черном платье макси с высокой горловиной и длинными рукавами, украшенном разноцветной цветочной вышивкой из бисера. Под наряд она надела только черные стринги.

Мойра Гиггинс / Фото: Associated Press

Мойра демонстрировала присутствующим и фотографам свою обнаженную грудь, которую слегка прикрыла вышивка и полоски на платье.

Мойра Гиггинс / Фото: Associated Press

Образ Мойра дополнила черными босоножками на высоких платформах и каблуках. У нее была красивая прическа, макияж с черными стрелками и лаконичные золотые серьги в ушах.

Мойра Гиггинс / Фото: Associated Press

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