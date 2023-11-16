Без бюстгальтера: испанская радиоведущая блеснула обнаженным декольте на церемонии

В Мадриде состоялась церемония Genz Awards 2023, которую посетила испанская радиоведущая и сценаристка Хенар Альварес.

Для своего появления она выбрала дерзкий лук. Женщина предстала в красных ботильонах и черном костюме, состоявшем из укороченного жакета и брюк клеш с атласными лампасами и разрезами. На ней также была белая рубашка, пуговицы которой она расстегнула и продемонстрировала обнаженное декольте, поскольку бюстгальтера не было.

Хенар Альварес / Фото: Getty Images

Альварес украсила шею цепочкой с массивной металлической подвеской, уши – лаконичными серьгами, а руки – кольцами. Она распустила волосы и сделала насыщенный макияж с черными стрелками и красной помадой.

Напомним, британская футболистка и игрок национальной сборной Англии Алекс Скотт в "голом" платье появилась на церемонии вручения наград GQ Men Of The Year Awards.

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