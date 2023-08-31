Без бюстгальтера: итальянская актриса сверкнула пышным сексуальным бюстом в Венеции

Итальянская актриса и певица Валерия Альтобелли решила эффектно появиться в Венеции. Знаменитость прибыла на Венецианский кинофестиваль в провокационном образе.

Валерия надела откровенное платье, состоящее из голубой юбки с флористическим принтом и высоким разрезом и прозрачного верха, украшенного цветочными аппликациями.

Валерия Альтобелли / Фото: Getty Images

Поскольку певица была без бюстгальтера, она сверкала своим пышным сексуальным бюстом, который выглядел очень соблазнительно.

Валерия Альтобелли / Фото: Getty Images

Аутфит Альтобелли дополнила красивой укладкой с локонами, макияжем смоки-айс и французским маникюром.

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