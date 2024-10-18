Без бюстгальтера: Изабели Фонтана в "голом" платье блеснула грудью на вечеринке

41-летняя бразильская супермодель и бывшая звезда бренда белья Victoria's Secret в откровенном наряде продемонстрировала стройную фигуру.
Изабели Фонтана была среди гостей вечеринки Victoria's Secret Fashion Show 2024, которая прошла в ресторане Crane Club в Нью-Йорке.
Модель появилась там в откровенном образе. Она надела бежевое кружевное платье макси с длинными рукавами, пикантным вырезом на туловище и высоким разрезом до бедра.
Под нарядом были нюдовые трусы и не было бюстгальтера, поэтому Изабели сверкала перед собравшимися своей грудью.
Аутфит Фонтана дополнила золотистыми босоножками на шпильках и бежевой сумочкой с перфорацией и стразами.
Модель сделала укладку с локонами, макияж с нежно-розовым блеском и розовый маникюр.
Напомним, Изабели Фонтана на премии Sustainable Fashion Awards сияла в длинном красном платье, которое было расшито продолговатыми блестками.
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