Без бюстгальтера: Камила Кабельо в прозрачном футуристическом платье пришла на фэшн-показ

Камила Кабельо посетила показ бренда Iris Van Herpen Haute couture сезона осень/зима 2023/2024, который прошел в рамках Парижской недели моды.

Певица произвела настоящий фурор своим смелым аутфитом. Она была одета в футуристическое прозрачное платье макси с сине-желтой каймой и откровенным декольте. Под нарядом на ней были трусы с высокой посадкой и отсутствовал бюстгальтер.

Камилла Кабельо / Фото: Getty Images

Камила обула золотистые босоножки на экстремально высокой платформе и каблуках. Она собрала волосы в высокий хвост, выпустив пряди, и сделала легкий макияж с розовыми румянами.

Кабельо сфотографировалась также с актрисой и звездой "Игры престолов" Мейси Уильямс, которая появилась на фэшн-ивенте в экстравагантном прозрачно-коричневом платье и с бровями, ведь раньше она довольно долго ходила без них.

Камилла Кабельо и Мейси Уильямс / Фото: Getty Images

Напомним, на премию "Грэмми" Камила пришла в прозрачном бюстгальтере из жемчуга.