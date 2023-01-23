Без бюстгальтера: канадская актриса блеснула сосками на Неделе моды в Париже

28-летняя Тейлор Рассел в смелом аутфите пришла на модный показ.

Канадская актриса Тейлор Рассел, которая вместе с Тимоти Шаламе сыграла главную роль в драме "Целиком и полностью", посетила фэшн-шоу бренда Loewe, состоявшееся в рамках Парижской недели моды.

Чтобы привлечь внимание, звезда пришла без бюстгальтера. Она надела светло-бежевую прозрачную водолазку, сквозь которую светила своими сосками.

Тейлор Рассел / Фото: Getty Images

Лук Рассел дополнила бежевым прозрачным тренчем и стильными черными кожаными брюками с серебряными деталями, молниями, ремешками и шнуровками.

В руке звезда держала черную сумочку, а на лице у нее были черные солнцезащитные очки от Gentle Monster.

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