Без бюстгальтера: канадская актриса блеснула сосками на Неделе моды в Париже

28-летняя Тейлор Рассел в смелом аутфите пришла на модный показ.
Канадская актриса Тейлор Рассел, которая вместе с Тимоти Шаламе сыграла главную роль в драме "Целиком и полностью", посетила фэшн-шоу бренда Loewe, состоявшееся в рамках Парижской недели моды.
Чтобы привлечь внимание, звезда пришла без бюстгальтера. Она надела светло-бежевую прозрачную водолазку, сквозь которую светила своими сосками.
Лук Рассел дополнила бежевым прозрачным тренчем и стильными черными кожаными брюками с серебряными деталями, молниями, ремешками и шнуровками.
В руке звезда держала черную сумочку, а на лице у нее были черные солнцезащитные очки от Gentle Monster.
Читайте также: