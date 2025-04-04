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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
195
Время на прочтение
1 мин

Без бюстгальтера: канадская актриса в откровенном платье продемонстрировала обнаженную грудь

40-летняя Серинда Суон выбрала для своего выхода наряд, который просвечивается.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Серинда Суон

Серинда Суон / © Getty Images

Внимание папарацци на улицах Лос-Анджелеса привлекла канадская актриса и фотомодель Серинда Суон . Девушка вышла в свет в провокационном аутфите.

На ней было откровенное платье цвета марсала с круглым вырезом и романтичными рюшами на подоле. Наряд просвечивался, а поскольку под ним не было бюстгальтера, то Серинда сверкала своей обнаженной грудью.

Серинда Суон / © Getty Images

Серинда Суон / © Getty Images

Образ актриса дополнила черным укороченным жакетом, который накинула на плечи, черными босоножками на платформах и каблуках, а также черной сумкой.

У Серинды была скромная прическа, нежный макияж и красный маникюр. В ушах у нее были золотые серьги, на шее – золотые цепочки с подвеской, а на руках – золотые кольца.

Дата публикации
Количество просмотров
195
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