Без бюстгальтера: канадская модель в откровенном платье с кружевом блеснула грудью

Звездные красотки часто приходят на ивенты без белья, чтобы привлечь к себе внимание.

Канадская модель и инфлюэнсер Шарлотта Д'Алессио посетила премьеру сериала Apple TV+ "Плохая обезьяна", которая состоялась в Музее Гаммера в Лос-Анджелесе.

Для такого события девушка выбрала пикантный лук. На ней было черное бархатное асимметричное мини-платье без рукавов, с высокой горловиной, кружевом на подоле и в зоне декольте. Под нарядом не было бюстгальтера, поэтому через прозрачную ткань Шарлотта блеснула обнаженной грудью.

Шарлотта Д'Алессио / Фото: Getty Images

Д'Алессио продемонстрировала подтянутую фигуру и стройные ноги.

Аутфит модель дополнила черными замшевыми туфлями с металлической фурнитурой. Она распустила волосы и сделала макияж с черными стрелками.

Напомним, звезда реалити-шоу "Остров любви" – Оливия Волкер – предстала на улицах Нью-Йорка в нежно-голубом платье с разрезом сбоку, американской проемой и глубоким декольте, под которым не было бюстгальтера.

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