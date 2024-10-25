Без бюстгальтера: канадская модель в полупрозрачном платье блеснула сосками на церемонии

Канадская модель Сабрина Доур посетила мероприятие Fashion Trust Arabia 2024, которое состоялось во дворце Эль-Бади в Марракеше.

Там манекенщица появилась в откровенном аутфите. На ней было полупрозрачное длинное платье с блестками, американской проймой и глубоким декольте. Под нарядом у Сабрины не было бюстгальтера, поэтому она сверкала перед присутствующими сосками.

Сабрина Доур / Фото: Getty Images

Лук Доур дополнила черной прозрачной накидкой-халатом и черными босоножками.

У модели была скромная прическа и вечерний макияж. Уши она украсила серьгами с камнями, пальцы – кольцами, а шею оставила без украшений, чтобы не отвлекать внимание от бюста.

Напомним, на церемонии также побывала бывшая первая леди Франции Карла Бруни, сверкавшая в вечернем платье цвета бургунди с глубоким декольте и кейпом-накидкой.

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