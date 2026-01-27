- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 66
- Время на прочтение
- 1 мин
Без бюстгальтера: Карли Клосс сверкнула грудью на Неделе высокой моды в Париже
33-летняя американская топ-модель и продюсер сходила на фэшн-шоу бренда Christian Dior.
Папарацци подловили Карли Клосс, когда она прибыла на показ Christian Dior Haute Couture Week весна-лето 2026, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Спустя четыре месяца после рождения третьего ребенка она выглядит отлично.
Из машины Карли вышла в черном платье с рукавами три четверти и асимметричным подолом. От вспышек фотокамер ее наряд просвечивался и поскольку на модели не было бюстгальтера, она сверкала своей грудью.
Аутфит Клосс дополнила черными лакированными туфлями с крокодильим тиснением на шпильках и черной кожаной сумкой. Модель собрала волосы сзади, выпустив спереди пряди, и сделала нежный макияж.
Напомним, Карли Клосс показала, что вырастила на своем огороде.