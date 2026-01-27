Без бюстгальтера: Карли Клосс сверкнула грудью на Неделе высокой моды в Париже

Карли Клосс / © Getty Images

Папарацци подловили Карли Клосс, когда она прибыла на показ Christian Dior Haute Couture Week весна-лето 2026, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Спустя четыре месяца после рождения третьего ребенка она выглядит отлично.

Карли Клосс / © Getty Images

Из машины Карли вышла в черном платье с рукавами три четверти и асимметричным подолом. От вспышек фотокамер ее наряд просвечивался и поскольку на модели не было бюстгальтера, она сверкала своей грудью.

Аутфит Клосс дополнила черными лакированными туфлями с крокодильим тиснением на шпильках и черной кожаной сумкой. Модель собрала волосы сзади, выпустив спереди пряди, и сделала нежный макияж.

