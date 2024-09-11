Без бюстгальтера: Кайя Гербер в платье с вырезом до пупка позировала на красной дорожке

Модель и актриса выглядела стройно в винтажном наряде.

Кайя Гербер посетила премьеру биографической трагикомедии режиссера Джейсона Райтмана – "Субботний вечер" (Saturday Night) – на Международном кинофестивале в Торонто. Позировала она вместе с актером Кори Майклом Смитом, с которым сыграла в этом фильме.

Для кинособытия она выбрала винтажное черное длинное платье от бренда Donna Karan New York. Наряд имел американскую пройму, глубокое декольте до пупка и обнаженную спину. Под нарядом не было бюстгальтера.

Кайя Гербер / Фото: Getty Images

У Гербер была укладка с локонами, макияж с длинными ресницами, молочный длинный маникюр и золотые браслеты на руках.

На Кори был черный полосатый костюм, серая футболка и черные туфли.

Напомним, Кайя Гербер на ивенте в Париже предстала в черном мини-платье, которое эффектно подчеркнуло ее стройные ноги.

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