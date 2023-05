Без бюстгальтера: Кендалл Дженнер блеснула грудью на улицах Нью-Йорка

Кендалл Дженнер попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка. Модель пикантно оделась на ужин в ресторан, в который пошла вместе с бойфрендом – 29-летним пуэрториканским рэпером Bad Bunny.

На Кендалл был темно-коричневый укороченный топ, сквозь который просвечивалась ее грудь, ведь она не любит носить бюстгальтер.

Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

Верх манекенщица сочетала с экстравагантной мини-юбкой с мехом и ремешками, которая напоминала часть дубленки. А обула она сапоги на шпильках из такого же материала, как ее юбка. На плече у нее висела маленькая сумочка на цепочке.

Дженнер распустила волосы, сделала макияж с акцентом на пышных ресницах, в ушах у нее были лаконичные серьги.

Напомним, на ретроспективу Карла Лагерфельда в винтажный магазин What Goes Around Comes Around в Нью-Йорке Кендалл пришла в прозрачном синем платье с перьями на юбке от бренда Alexandre Vauthier.

