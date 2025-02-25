Без бюстгальтера: Керри Вашингтон в смелом луке сверкнула грудью на премии в Лос-Анджелесе

48-летняя актриса выбрала для своего появления провокационный наряд от Armani Privé.

Керри Вашингтон продемонстрировала смелый аутфит на церемонии вручения наград Гильдии киноактеров США (SAG Awards) в Лос-Анджелесе.

Керри Вашингтон / Фото: Associated Press

На красной дорожке она предстала в кастомном наряде от Armani Privé. Он состоял из кружевного верха с высокой горловиной и длинными рукавами, украшенного жемчугом и блестками, прозрачной юбки макси с жемчужинами и стразами и шелковой подюбкой цвета айвори.

Керри Вашингтон / Фото: Associated Press

Под "голым" нарядом на Керри не было бюстгальтера, поэтому она сверкала перед присутствующей своей грудью.

Керри Вашингтон / Фото: Associated Press

Лук Вашингтон дополнила объемной укладкой с локонами, макияжем смоки-айс, молочным маникюром с золотым декором и украшениями Bucherer Fine.

Керри Вашингтон / Фото: Associated Press

Напомним, Керри Вашингтон в элегантном платье с цветочным принтом вышла на красную дорожку премии NAACP Image Awards Creative Honors.

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