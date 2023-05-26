Без бюстгальтера: Кейт Бекинсэйл в прозрачном ромпере блеснула сексуальной грудью в Каннах

Кейт Бекинсэйл посетила премьеру романтической драмы "Рага Додена Буффана" от режиссера Чан Ань Хунгома, состоявшейся на Каннском кинофестивале. Позировала перед камерами она вместе со своим другом – британским журналистом Vas J Morgan.

Кейт Бекинсэйл и Vas J Morgan / Фото: Associated Press

На красной дорожке актриса появилась в откровенном образе, ставшем трендом нынешнего кинофестиваля. На Кейт был салатовый прозрачный ромпер от бренда Zuhair Murad, расшитый камнями, сквозь который она сверкнула пышным сексуальным бюстом.

Кейт Бекинсэйл / Фото: Associated Press

Свой аутфит звезда дополнила салатовой перламутровой пышной юбкой, которую завязала на талии, сделав красивый бант. Обула она серебряные босоножки на высокой платформе и каблуках.

Кейт Бекинсэйл / Фото: Associated Press

Бекинсэйл собрала волосы в высокий хвост, выпустив спереди пряди, сделала макияж с акцентом на глазах, уши украсила бриллиантово-изумрудными серьгами, а руки – кольцами.

А на благотворительный вечер организации amfAR Cinema Against AIDS в Антибах Кейт красовалась в футуристическом фиолетовом платье макси, сверкавшем от софитов фотокамер. Изюминкой ее лука стали серебряные блестящие серьги в виде цветов.

Кейт Бекинсэйл / Фото: Associated Press

Кейт Бекинсэйл / Фото: Associated Press

Напомним, на премьере фильма "Рай для дураков" Кейт предстала в белом широком плиссированном платье с обнаженными плечами.

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