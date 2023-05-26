Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Без бюстгальтера: Кейт Бекинсэйл в прозрачном ромпере блеснула сексуальной грудью в Каннах

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1282
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Без бюстгальтера: Кейт Бекинсэйл в прозрачном ромпере блеснула сексуальной грудью в Каннах

Кейт Бекинсэйл / Фото: Associated Press

49-летняя британская актриса любит носить пикантные наряды.

Кейт Бекинсэйл посетила премьеру романтической драмы "Рага Додена Буффана" от режиссера Чан Ань Хунгома, состоявшейся на Каннском кинофестивале. Позировала перед камерами она вместе со своим другом – британским журналистом Vas J Morgan.

Кейт Бекинсэйл и Vas J Morgan / © Associated Press
Кейт Бекинсэйл и Vas J Morgan / Фото: Associated Press

На красной дорожке актриса появилась в откровенном образе, ставшем трендом нынешнего кинофестиваля. На Кейт был салатовый прозрачный ромпер от бренда Zuhair Murad, расшитый камнями, сквозь который она сверкнула пышным сексуальным бюстом.

Кейт Бекинсэйл / © Associated Press
Кейт Бекинсэйл / Фото: Associated Press

Свой аутфит звезда дополнила салатовой перламутровой пышной юбкой, которую завязала на талии, сделав красивый бант. Обула она серебряные босоножки на высокой платформе и каблуках.

Кейт Бекинсэйл / © Associated Press
Кейт Бекинсэйл / Фото: Associated Press

Бекинсэйл собрала волосы в высокий хвост, выпустив спереди пряди, сделала макияж с акцентом на глазах, уши украсила бриллиантово-изумрудными серьгами, а руки – кольцами.

А на благотворительный вечер организации amfAR Cinema Against AIDS в Антибах Кейт красовалась в футуристическом фиолетовом платье макси, сверкавшем от софитов фотокамер. Изюминкой ее лука стали серебряные блестящие серьги в виде цветов.

Кейт Бекинсэйл / © Associated Press
Кейт Бекинсэйл / Фото: Associated Press
Кейт Бекинсэйл / © Associated Press
Кейт Бекинсэйл / Фото: Associated Press

Напомним, на премьере фильма "Рай для дураков" Кейт предстала в белом широком плиссированном платье с обнаженными плечами.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1282
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация