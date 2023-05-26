Без бюстгальтера: Кейт Бекинсэйл в прозрачном ромпере блеснула сексуальной грудью в Каннах

49-летняя британская актриса любит носить пикантные наряды.
Кейт Бекинсэйл посетила премьеру романтической драмы "Рага Додена Буффана" от режиссера Чан Ань Хунгома, состоявшейся на Каннском кинофестивале. Позировала перед камерами она вместе со своим другом – британским журналистом Vas J Morgan.
На красной дорожке актриса появилась в откровенном образе, ставшем трендом нынешнего кинофестиваля. На Кейт был салатовый прозрачный ромпер от бренда Zuhair Murad, расшитый камнями, сквозь который она сверкнула пышным сексуальным бюстом.
Свой аутфит звезда дополнила салатовой перламутровой пышной юбкой, которую завязала на талии, сделав красивый бант. Обула она серебряные босоножки на высокой платформе и каблуках.
Бекинсэйл собрала волосы в высокий хвост, выпустив спереди пряди, сделала макияж с акцентом на глазах, уши украсила бриллиантово-изумрудными серьгами, а руки – кольцами.
А на благотворительный вечер организации amfAR Cinema Against AIDS в Антибах Кейт красовалась в футуристическом фиолетовом платье макси, сверкавшем от софитов фотокамер. Изюминкой ее лука стали серебряные блестящие серьги в виде цветов.
Напомним, на премьере фильма "Рай для дураков" Кейт предстала в белом широком плиссированном платье с обнаженными плечами.
Читайте также: