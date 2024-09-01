Без бюстгальтера: Кейт Бланшетт вышла на красную дорожку в откровенном топе

55-летняя актриса выглядела стильно и соблазнительно.
Кейт Бланшетт посетила ужин Armani Beauty, который состоялся в рамках 81-го Венецианского кинофестиваля.
Для такого события актриса выбрала черные широкие брюки и откровенный топ, состоявший из бахромы с бусинами и нюдовой подкладки. Топ обнажал ее живот и немного декольте.
Аутфит Кейт дополнила черными остроносыми туфлями. У нее была волнистая укладка, макияж с помадой персикового оттенка, бриллиантовые серьги в ушах и бриллиантовое кольцо на пальце.
Напомним, Кейт Бланшетт на красной дорожке Венецианского кинофестиваля продемонстрировала красивый образ в белом закрытом платье макси с небольшим шлейфом от бренда Louis Vuitton с прозрачной тканью со стразами.
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