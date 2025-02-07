Без бюстгальтера: Кейт Мосс в бельевом платье обнажила декольте на Неделе моды

Супермодель 90-х в стильном образе с пикантным акцентом появилась на Нью-Йоркской неделе моды.
Кейт Мосс посетила показ бренда Calvin Klein, который прошел в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Папарацци сфотографировали ее у входа на фэшн-шоу.
Модель выглядела привлекательно. На ней было элегантное черное пальто и шелковое платье миди цвета слоновой кости с откровенным декольте, которое она обнажила под верхней одеждой, поскольку на ней не было бюстгальтера.
Аутфит Кейт дополнила черными лакированными остроносыми мюлями на шпильках и черной сумочкой.
Мосс собрала волосы в пучок, сделала легкий макияж и украсила уши золотыми серьгами с жемчужинами.
Напомним, Кейт Мосс в прозрачном платье и жакете с бисером позировала на шоу Saint Laurent.
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