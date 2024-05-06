Без бюстгальтера: Ким Кардашьян в платье с глубоким декольте блеснула сексуальной грудью

Ким Кардашьян опубликовала в Instagram серию снимков, на которых она продемонстрировала соблазнительный образ.

На фото звезда реалити позировала у своего автомобиля Tesla Cybertruck.

На Ким было светлое платье по фигуре с вырезом на спине и глубоким декольте, под которым не было бюстгальтера. Красавица продемонстрировала пышную и сексуальную грудь.

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Аутфит Кардашьян дополнила молочными туфлями-чулками и волнистой укладкой.

"Прогулка по Санта-Барбаре", — подписала она фотографии.

Напомним, Ким Кардашьян в мото-куртке оверсайз и с авоськой приехала на баскетбольный матч сына.

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