Без бюстгальтера: колумбийская певица в "голом" платье пришла на церемонию MTV

Звездные красотки часто появляются на мероприятиях в откровенных образах, чтобы оказаться в центре внимания.

На красной дорожке церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в Нью-Джерси наше внимание привлекла колумбийская певица Karol G.

Красавица предстала перед фотокамерами в сексуальном образе. На звезде было "голое" белое кружевное платье со шлейфом от бренда Ashi Studio.

Karol G / Фото: Associated Press

Под ней на девушке были только бежевые трусы. А пышную грудь она скрыла под нюдовыми наклейками, которые сливались с кожей.

Karol G / Фото: Associated Press

Сверху Karol G надела пальто цвета овсянки, которое спустила с плеч. Обута она была в босоножки на экстремально высокой платформе и каблуках.

Аутфит звезда дополнила украшениями от бренда Jacob&Co. Она сделала объемную прическу с розовыми локонами, макияж с акцентом на глазах и блестящий маникюр.

Karol G / Фото: Associated Press

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