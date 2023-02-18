Без бюстгальтера: Ксения Мишина сверкнула сосками на Лазурном побережье

Ксения Мишина снялась в красивой фотосессии. Самые интересные снимки она показала в Instagram.

Локацией для фотосета выбрали побережье Лазурного моря в Ницце.

Мишина предстала в белых широких штанах со стрелками и в белой трикотажной майке. Рядом лежал голубой жакет. Поскольку смелая Ксения не одела бюстгальтер, сквозь тонкую ткань топа просвечивали ее соски. Это выглядело очень сексуально.

Ксения Мишина/Фото sobkophotographer

Лук актриса дополнила укладкой с локонами, нежным макияжем и серьгами-пусетами.

Ксения Мишина/Фото sobkophotographer

Ксения продемонстрировала свою хрупкость, стройную фигуру и тонкую талию.

Ксения Мишина/Фото sobkophotographer

"Я была в отеле, когда поздним вечером мне пришло сообщение от этой прекрасной команды девушек, что отказ не принимается и мы должны сделать самые красивые французские кадры", — написала под снимками актриса.

Напомним, Ксения Мишина снялась в романтической комедии "Соседка". В интервью нам она рассказала о своей роли в фильме, забавных ситуациях во время съемок и об образах ее героини.

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