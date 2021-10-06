Без бюстгальтера: Ксения Мишина в откровенном образе снялась в фотосессии

Без бюстгальтера: Ксения Мишина в откровенном образе снялась в фотосессии

Актриса и экс-"Холостячка" надела жакет на голое тело. Выглядело это очень сексуально.

Ксения Мишина приняла участие в стильной и пикантной одновременно фотосъемке. В Instagram она показала, как это было.

Актриса продемонстрировала перед камерой несколько интересных образов. Самым откровенным был лук в черном деловом костюме мужского кроя. Маскулинный жакет Ксения надела на голое тело. Выглядело это очень сексуально, ведь жакет немного обнажал грудь звезды и оставлял место для полета фантазий.

Затем Мишина появилась перед объективом в черном бюстгальтере и расстегнутой белой рубашке, а также в бежевом кроп-топе и брюках в спортивном стиле.

Напомним, недавно Ксения посетила ток-шоу "Как выйти замуж". Для эфира она выбрала черное короткое платье с бахромой от плеч. Актрисе сделали гладкий "конский хвост" и макияж с акцентом на глазах.

Злата Огневич и Ксения Мишина / Instagram Златы Огневич

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