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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
401
Время на прочтение
1 мин

Без бюстгальтера: Лила Мосс в платье Ralph Lauren блеснула сосками на Уимблдонском чемпионате

Модель, дочь Кейт Мосс, в образе с пикантным акцентом появилась на Уимблдоне.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Лила Мосс

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс посетила финал Уимблдонского чемпионата по теннису во Всеанглийском теннисном и крокетном клубе в Лондоне. В его рамках она побывала на мероприятии в номере Ralph Lauren Centre Court Suite в Уимблдоне.

Девушка позировала в темно-синем платье по фигуре длины миди и без рукавов от Ralph Lauren. Наряд имел узкий вырез со шнуровкой. Под него Мосс не одела бюстгальтер, поэтому сквозь тонкую ткань были заметны ее соски.

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Аутфит модель дополнила белыми босоножками и белой сумкой. Она сделала гладкий пучок, нежный макияж с розовой помадой, уши украсила золотыми серьгами-кольцами, а руки – браслетом с камнями и кольцом.

Напомним, Лила Мосс на Неделе моды в Париже появилась в прозрачном топе и ассиметричной пудровой юбке с рюшами.

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Дата публикации
Количество просмотров
401
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