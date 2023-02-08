Без бюстгальтера: лос-анджелесская модница в мини-платье блеснула сосками

Под прицел папарацци на улицах Лос-Анджелеса попала девушка профессионального баскетболиста Патрика Беверли – Мандана Болурчи. Она является звездой соцсетей и инфлюэнсером, считающейся одной из самых влиятельных в мире модниц.

Девушка вышла на прогулку в провокационном образе. На ней было синее мини-платье с прозрачными вставками, которое прекрасно подчеркнуло ее сексуальную фигуру. Под наряд Мандана решила не одевать бюстгальтер, поэтому сквозь тонкую ткань она блеснула своими сосками.

Мандана Болурчи / Фото: Getty Images

Аутфит Болурчи дополнила небольшой светлой сумочкой и серебряными босоножками на шпильках и со стразами на ремешках.

Девушка распустила волосы, сделала вечерний макияж, французский маникюр, украсила уши бриллиантовыми серьгами, а шею – колье с камнями.

Мандана Болурчи родилась в Иране 30 марта 1994 года. Она жила в Европе, Дубае, а затем переехала в Лос-Анджелес.

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