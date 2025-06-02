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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
353
Время на прочтение
1 мин

Без бюстгальтера: Майли Сайрус в полосатом жакете на голое тело попала под прицел папарацци

32-летняя артистка любит появляться на публике в пикантных луках.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Майли Сайрус

Майли Сайрус / © Getty Images

Майли Сайрус попала в объективі папарацци в Нью-Йорке. Она выбрала для своего выхода стильный образ с пикантным акцентом.

На певице был черный костюм в полоску. Он состоял из штанов-палаццо с корсетом со шнуровками на бедрах и жакета интересного кроя, который она надела на голое тело.

Майли Сайрус / © Getty Images

Майли Сайрус / © Getty Images

Аутфит Майли дополнила черными остроносыми туфлями и черной кожаной вместительной сумкой.

Сайрус сделала укладку с кудрями, нежный макияж и надела на лицо черные солнцезащитные очки.

Напомним, Майли Сайрус появилась на мероприятии в наряде с питоновым принтом от бренда Ludovic de Saint Sernin.

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Дата публикации
Количество просмотров
353
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