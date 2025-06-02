Без бюстгальтера: Майли Сайрус в полосатом жакете на голое тело попала под прицел папарацци

Майли Сайрус / © Getty Images

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Майли Сайрус попала в объективі папарацци в Нью-Йорке. Она выбрала для своего выхода стильный образ с пикантным акцентом.

На певице был черный костюм в полоску. Он состоял из штанов-палаццо с корсетом со шнуровками на бедрах и жакета интересного кроя, который она надела на голое тело.

Майли Сайрус / © Getty Images

Аутфит Майли дополнила черными остроносыми туфлями и черной кожаной вместительной сумкой.

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Сайрус сделала укладку с кудрями, нежный макияж и надела на лицо черные солнцезащитные очки.

Напомним, Майли Сайрус появилась на мероприятии в наряде с питоновым принтом от бренда Ludovic de Saint Sernin.