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- Шоу-бизнес
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Без бюстгальтера: Майли Сайрус в полосатом жакете на голое тело попала под прицел папарацци
32-летняя артистка любит появляться на публике в пикантных луках.
Майли Сайрус попала в объективі папарацци в Нью-Йорке. Она выбрала для своего выхода стильный образ с пикантным акцентом.
На певице был черный костюм в полоску. Он состоял из штанов-палаццо с корсетом со шнуровками на бедрах и жакета интересного кроя, который она надела на голое тело.
Аутфит Майли дополнила черными остроносыми туфлями и черной кожаной вместительной сумкой.
Сайрус сделала укладку с кудрями, нежный макияж и надела на лицо черные солнцезащитные очки.
Напомним, Майли Сайрус появилась на мероприятии в наряде с питоновым принтом от бренда Ludovic de Saint Sernin.