Без бюстгальтера: мексиканская актриса пришла на ужин в смелом образе

Рената Нотни / © Getty Images

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В Каннах состоялся ужин L'Oreal Paris, посвященный женщинам в кино. Среди звездных красавиц на ивенте мы заметили мексиканскую актрису Ренату Нотни, которая выбрала для своего появления смелый лук.

На Нотни было интересное кутюрное платье от бренда Stephane Rolland, состоявшее из белой юбки со шлейфом и прозрачного верха с имитацией черного укороченного жакета с длинными рукавами. Талию украшал пояс из камней. Под нарядом не было бюстгальтера. Обнаженную грудь Ренаты прикрывали черные вставки.

Рената Нотни / © Getty Images

Аутфит актриса дополнила прической с мягкими локонами, максимально естественным макияжем и нюдовым маникюром. Аутфит Рената завершила бриллиантовым браслетом на руке.

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