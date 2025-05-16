ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
305
Время на прочтение
1 мин

Без бюстгальтера: мексиканская актриса пришла на ужин в смелом образе

Рената Нотни появилась на мероприятии в наряде с "голым" верхом.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Рената Нотни

Рената Нотни / © Getty Images

В Каннах состоялся ужин L'Oreal Paris, посвященный женщинам в кино. Среди звездных красавиц на ивенте мы заметили мексиканскую актрису Ренату Нотни, которая выбрала для своего появления смелый лук.

На Нотни было интересное кутюрное платье от бренда Stephane Rolland, состоявшее из белой юбки со шлейфом и прозрачного верха с имитацией черного укороченного жакета с длинными рукавами. Талию украшал пояс из камней. Под нарядом не было бюстгальтера. Обнаженную грудь Ренаты прикрывали черные вставки.

Рената Нотни / © Getty Images

Рената Нотни / © Getty Images

Аутфит актриса дополнила прической с мягкими локонами, максимально естественным макияжем и нюдовым маникюром. Аутфит Рената завершила бриллиантовым браслетом на руке.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie