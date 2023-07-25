Без бюстгальтера: модель с витилиго Винни Харлоу надела на вечеринку прозрачный наряд

Винни Харлоу 27 июля исполнится 29 лет. По этому случаю она устроила праздничную вечеринку в ресторане Delilah's West Restaurant в Лос-Анджелесе, на которую позвала родных и друзей.

Винни выбрала смелый образ, который точно запомнится всем гостям пати. Она надела прозрачный голубой костюм. Наряд состоял из кроп-топа, украшенного каплевидными камнями, с тонкими завязками и сверкающих брюк, которые снизу также были украшены камнями и имели вырез на бедре в виде цветка. Из белья на модели были только темно-бежевые стринги, поэтому Харлоу без комплексов сверкала своими сосками.

Винни Харлоу / Фото: Getty Images

Лук манекенщица дополнила голубыми босоножками, сумкой цвет металлик, массивными браслетами, кольцами и серьгами-кольцами такого же цвета.

Винни сделала экстравагантную прическу с плетением, которую дополнила аксессуарами в виде цветов с камнями и жемчугом и заколкой-бабочкой, напоминающей аксессуар из 90-х. Свой образ модель завершила насыщенным макияжем с широкими черными стрелками и блестящими тенями на веках, серебряным маникюром и белым педикюром.

Напомним, Винни Харлоу в желтом костюме с пайетками продемонстрировала стройные красивые ноги во время фотосета на улице.

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