Без бюстгальтера: модель Камилла Роу в шоколадном платье с кружевом сверкнула сосками в Париже

35-летняя модель и актриса выбрала для своего выхода привлекательный лук со смелым акцентом.

В рамках Парижской недели моды Лувр организовал благотворительный ужин "Le Grand Dîner du Louvre", который посетила модель и актриса Камилла Роу. Мероприятие прошло в зале Cour Marly. На аукцион выставили 30 столиков, целью которых было собрать 1 миллион евро.

Камилла Роу / Фото: Associated Press

Роу привлекла к себе внимание откровенным аутфитом. На модели было платье с V-образным вырезом, состоящее из шелкового низа коричневого цвета и черного кружевного лифа. Под нарядом не было бюстгальтера, поэтому Камилла сверкала перед присутствующими сосками.

Камилла Роу / Фото: Associated Press

Лук она дополнила босоножками на шпильках. Камилла собрала волосы в скромный хвост и сделала максимально естественный макияж. Из украшений она выбрала только роскошный браслет с драгоценными камнями.

Камилла Роу / Фото: Associated Press

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