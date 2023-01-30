Без бюстгальтера: модель plus-size Эшли Грэм показала золотую грудь

Мама троих детей выложила фото, на котором предстала только в трусах.

Эшли Грэм опубликовала в Instagram Stories интересное селфи, которое она сделала в зеркале, готовясь к очередным съемкам.

Модель plus-size позировала без бюстгальтера, в черных трусах и черных тапочках. К обнаженной груди она прижала золотой бюст и сфотографировалась.

Эшли Грэм / Фото: Instagram Эшли Грэм

Эшли не стесняется демонстрировать фолловерам свое тело, даже почти обнаженное.

У Грэм была стильная укладка, макияж с акцентом на глазах и лаконичные серьги в ушах.

Напомним, ранее Эшли продемонстрировала пышные формы в купальнике оливкового оттенка.

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