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Без бюстгальтера: модель plus-size Эшли Грэм показала золотую грудь

Без бюстгальтера: модель plus-size Эшли Грэм показала золотую грудь

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
3451
Время на прочтение
1 мин
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Без бюстгальтера: модель plus-size Эшли Грэм показала золотую грудь

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

Мама троих детей выложила фото, на котором предстала только в трусах.

Эшли Грэм опубликовала в Instagram Stories интересное селфи, которое она сделала в зеркале, готовясь к очередным съемкам.

Модель plus-size позировала без бюстгальтера, в черных трусах и черных тапочках. К обнаженной груди она прижала золотой бюст и сфотографировалась.

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм
Эшли Грэм / Фото: Instagram Эшли Грэм

Эшли не стесняется демонстрировать фолловерам свое тело, даже почти обнаженное.

У Грэм была стильная укладка, макияж с акцентом на глазах и лаконичные серьги в ушах.

Напомним, ранее Эшли продемонстрировала пышные формы в купальнике оливкового оттенка.

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Дата публикации
Просмотры
3451
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