Без бюстгальтера: модель похвасталась сексуальным образом в кружевном платье с откровенным декольте

Джессика Гейл в "голом" наряде сходила на вечеринку.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram снимки своего нового соблазнительного аутфита.

Девушка собралась на вечеринку в черном прозрачном кружевном платье, которое имело высокий разрез, откровенное декольте и черную вставку с драпировкой и золотым кольцом. Под нарядом не было бюстгальтера.

Джессика Гейл

Джессика похвасталась соблазнительной фигурой и пышной сексуальной грудью.

Образ девушка дополнила золотыми босоножками на шпильках. Она собрала волосы в высокий хвост, выпустив спереди пряди, в макияже сделала акцент на пышных ресницах, украсила уши серьгами-гвоздями, а руки – браслетами и кольцами. Молочный маникюр и белый педикюр завершили лук Гейл.

Джессика Гейл

Напомним, в прошлый раз Джессика Гейл позировала на фото в сексуальном купальнике с "хищным" принтом и металлической фурнитурой.

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