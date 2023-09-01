Без бюстгальтера: модель продемонстрировала обнаженную грудь на красной дорожке кинофестиваля

Ни одно мероприятие не проходит без откровенных луков.

Вчера, 31 августа, прошел второй день юбилейного 80-го Венецианского кинофестиваля. Наше внимание на красной дорожке привлекла модель Алди Гдовска Пржилипяк, которая выбрала для своего появления провокационный образ.

Алди пришла на кинофестиваль без бюстгальтера и смело продемонстрировала обнаженную грудь. На ней был пудровый брючный костюм в сетку со стразами, сверкавшими от вспышек фотокамер. Под брюки Пржилипяк надела нюдовые трусы с высокой посадкой.

Алди Гдовска Пржилипяк / Фото: Getty Images

Аутфит модель дополнила черными босоножками на шпильках и черным стеганным клатчем.

Алди сделала идеально ровную укладку, макияж с розовой помадой и украсила пальцы массивными кольцами.

Напомним, на Венецианский кинофестиваль пришла также дочь Мика Джаггера – Джорджия Мэй Джаггер, сияющая в черном блестящем платье с пайетками и прозрачным верхом.

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