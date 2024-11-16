Без бюстгальтера: модель с монобровью в "голом" платье блеснула соблазнительной грудью

Греко-кипрская модель София Хаджипантели посетила состоявшуюся в Лондоне презентацию рождественской кампании Agent Provocateur.

Для своего появления она выбрала откровенный образ. София надела "голое" черное кружевное платье по фигуре. Под нарядом были кружевные стринги, а вместо бюстгальтера она использовала блестящие звезды, которые наклеила на соски.

София Хаджипантели / Фото: Getty Images

Аутфит модель дополнила меховой накидкой и черными лакированными остроносыми туфлями. Уши она украсила золотыми серьгами, шею – золотой цепочкой с крестиком, а руки – массивными кольцами.

Ее черно-белые пряди волос были уложены в локоны. Хаджипантели сделала макияж с красной помадой на губах и черным карандашом на глазах, а также длинный красный острый маникюр. Но главным акцентом в ее аутфите была густая черная монобровь, благодаря которой она прославилась.

Напомним, София Хаджипантели пришла на вечеринку в черном латексном мини-платье с пышным сексуальным декольте и в черном кожаном корсете, который подчеркнул ее талию.

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