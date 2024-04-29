Без бюстгальтера: модель в оранжевом платье блеснула сексуальной грудью

Арабелла Чи в соблазнительном аутфите отдохнула на террасе.

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – не устает делиться с подписчиками в Instagram новыми снимками.

Она сфотографировалась на террасе, когда попивала коктейль.

Арабелла Чи/Instagram

Красавица предстала на фото в обтягивающем платье в рубчик сочного оранжевого цвета. Под нарядом отсутствовал бюстгальтер, поэтому сквозь тонкую ткань просвечивалась ее пышная и сексуальная грудь. Арабелла выглядела очень соблазнительно.

Арабелла Чи/Instagram

Напомним, Арабелла Чи продемонстрировала стройную фигуру в белом сплошном купальнике.

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