Без бюстгальтера: мокрая Деми Роуз спустила платье и похвасталась сексуальной грудью

Британская модель обожает соблазнять подписчиков своими пикантными снимками.
Деми Роуз порадовала фолловеров новой порцией горячих фотографий. Красавица устроила себе мокрую фотосессию на пляже.
Перед объективом фотокамеры она предстала в "голом" черном платье-сетке, под которым на ней были только черные стринги.
Красавица сначала сняла бретельки, а потом и вовсе спустила наряд аж до талии. Сексуальную обнаженную грудь она соблазнительно прикрывала руками.
Роуз также продемонстрировала свои пышные ягодицы.
Она была с мокрыми волосами и макияжем с длинными накладными ресницами.
Напомним, Деми Роуз сфотографировалась в желтом платье с психоделическим принтом и полуобнаженной спиной.
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