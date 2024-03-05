Без бюстгальтера: мокрая Деми Роуз спустила платье и похвасталась сексуальной грудью

Деми Роуз порадовала фолловеров новой порцией горячих фотографий. Красавица устроила себе мокрую фотосессию на пляже.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Перед объективом фотокамеры она предстала в "голом" черном платье-сетке, под которым на ней были только черные стринги.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Красавица сначала сняла бретельки, а потом и вовсе спустила наряд аж до талии. Сексуальную обнаженную грудь она соблазнительно прикрывала руками.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Роуз также продемонстрировала свои пышные ягодицы.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Она была с мокрыми волосами и макияжем с длинными накладными ресницами.

Напомним, Деми Роуз сфотографировалась в желтом платье с психоделическим принтом и полуобнаженной спиной.

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