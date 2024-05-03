Без бюстгальтера: Надя Дорофеева продемонстрировала кокетливый лук в мини-платье с обнаженной спиной

Надя Дорофеева опубликовала в Instagram серию снимков, на которых продемонстрировала новый кокетливый образ.

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Артистка позировала в черном мини-платье с американской проймой и обнаженной спиной, под которым не было бюстгальтера. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройные ноги. Платье звезда скомбинировала с черными ботинками на грубой подошве.

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

"Як звучить моя душа/ Ти би міг про це дізнатися/ Але ти знов обрав …всі свої драми", – написала певица в своем посте, заинтриговав подписчиков. Фолловеры в комментариях делятся догадками, что это строчки из новой песни Дорофеевой.

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Напомним, Надя Дорофеева в красной куртке и мини-юбке предстала в свой день рождения.

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